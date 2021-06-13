Чому коти люблять скидати наші речі та як цього позбутися: поради експерта

Кішки – дуже милі та грайливі створіння. Однак, інколи вони можуть завдавати нам дрібну шкоду, наприклад, коли скидають зі столу наші речі та часом ламають їх.

Звісно, через це ми любимо їх не менше, але дратуємося точно. Ветеринарка Морін Муріті пояснила, чому коти так поводяться, і розповіла як позбутися такої не зовсім корисної звички.

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Чому кішки скидають речі

Насправді є кілька причин, чому кішки можуть розігрувати дратівливу для нас поведінку. За словами Муріті, однією з них є те, що коти – природні мисливці і їхнє бажання скидати речі може бути укорінене в здобичі.

Вони зазвичай використовують свої лапи для тестування незнайомих об'єктів у своєму середовищі. Лапи котів дуже чутливі і тому вони ними перевіряють, чи незнайомі предмети в безпеці,

– каже докторка Муріті.

Ще однією мотивацією кішок кидати речі є те, що вони намагаються привернути увагу свого господаря. За словами ветеринарки, вони люблять, коли ви повністю віддаєтеся їм, тому у будь-який спосіб прагнуть отримати вашу реакцію. І коли кішка розбиває вашу улюблену вазу з квітами, у таких ситуаціях треба поводитись безтурботно, бо ці дії вона може пов’язати з вашою увагою.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

І, нарешті, причиною прикрих витівок кота може бути банальна нудьга. Коли кішки перебувають у такому стані, то починають шукати собі розваги в домі.



Коли коти нудьгують, вони шукають розваг / Фото unsplash

Як змусити котів не скидати речі

Оскільки домашні коти, які не виходять на вулицю, не можуть задовольнити свою вроджену цікавість за допомогою подразників на відкритому повітрі, докторка Муріті радить призначати час для гри з рухомими предметами.

Ці предмети приємно відволікають увагу, особливо у кімнатних котів, оскільки їм не вистачає свободи досліджувати природу та займатися спортом чи грати,

– пояснює ветеринарка.

У такий спосіб кішки звільняться від накопиченої енергії, а ви виправите ситуацію, пов’язану зі скиданням речей.



Пограйте з кішками / Фото unsplash