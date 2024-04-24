Чхання у котів: коли варто хвилюватися та бігти до ветеринара

Коти чхають майже так само часто, як і люди. Це явище вважається абсолютно нормальним і не викликає занепокоєння, однак існує одне "але".

Якщо вихованець почав чхати кілька разів на день пару днів поспіль – це вже привід для занепокоєння. Чому коти чхають і в яких випадках треба показати тварину ветеринару – далі у матеріалі.

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Чому коти чхають?

Чхання може виникнути у котів усіх порід. Хоча найпоширенішими причинами є реакція на пил, алергени або сторонні предмети в дихальних шляхах, часте чхання може свідчити про більш серйозні проблеми, такі як інфекції дихальних шляхів або рак. Якщо не розв'язати ці проблеми вчасно, це може призвести до серйозних наслідків.

Часто чхання буває з цих причин:

Інфекція верхніх дихальних шляхів.

Вплив токсину.

Реакція на пил, пилок або інший алерген.

Стороннє тіло в дихальних шляхах (наприклад, травинка).

Структурна аномалія.

Рак (часто плоскоклітинний або лімфома).

З простих причин:

Змінили наповнювач для туалету і новий занадто запорошений або ароматний. Змініть на інший, менш запорошений і без ароматів.

Ви використовуєте у будинку нові засоби – наприклад, побутової хімії. Коти дуже чутливі до запахів засобів для чищення, свічок, ароматичних масел, паличок, мийних засобів і навіть парфумів. Провести чищення допоможе розбавлений оцет та харчова сода.

Давно не проводили вологе прибирання і в будинку накопичилося багато пилу.

Також господарі можуть виявити ознаки, схожі зі звичайним ГРВІ. Однак, застуда у котів називається герпесвірус або каліцвірус. Будь-який із цих станів потрібно лікувати тільки під наглядом ветеринара.

Як зазвичай лікують котів?

Ветеринари призначають противірусні препарати або антибіотики для лікування тварин з респіраторними інфекціями. Як поширений засіб також може запропонувати сольові назальні краплі.

Що робити, якщо кіт часто чхає / Фото Unsplash

У випадках, коли стан тварини не покращується, фахівці досліджують інші потенційні захворювання, які можуть послаблювати імунну систему кота. Наприклад, вірус лейкемії чи вірус імунодефіциту кішок. Вилікувати такі серйозні віруси неможливо, але можна їх контролювати.

Також ветеринари рекомендують провести риноскопію для виявлення сторонніх предметів у дихальних шляхах тварин. Ця процедура дозволяє негайно видалити будь-які виявлені об'єкти, забезпечуючи здоров'я та безпеку тварин. Ще риноскопія дозволить виявити поліпи носа, пухлини, набряки верхніх дихальних шляхів чи анатомічні деформації.

Зауважимо, заводячи домашнього улюбленця, ми беремо на себе значну відповідальність. Попри всі зусилля дбайливих власників котів, все одно можуть статися нещасні випадки, які призведуть до шкоди. Тому важливо знати про найпоширеніші пастки, щоб запобігти можливим травмам пухнастого.