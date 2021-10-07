Чому домашнім собакам краще не пити воду з калюж

Собаки під час активної прогулянки відчувають спрагу і хочуть втамувати її якнайшвидше. Якщо поряд опиняється калюжа, то улюбленець із задоволенням із неї п'є.

Інколи трапляється, що песик навіть відмовляється пити із мисочки, яку йому дбайливо кладе господар. Яку шкоду може принести звичка пити з калюжі та як зрештою відучити улюбленця від неї, розповімо нижче.

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Чому собакам так подобається пити з калюжі

Собаки люблять пити дощову воду, тому що вона на запах сильно відрізняється від води з-під крана. Пес миттєво відчуває фтор або хлор, який додають у воду. Дощова ж вода, як йому підказують рецептори, – смачна і чиста.

Ба більше, дощова вода для собаки пахне набагато цікавіше, ніж чиста вода з-під крана. Оскільки для собак нюх – ключовий орієнтир, запах води з калюжі викликає природне бажання відчути його на смак.



Вода з калюжі значно цікавіша на запах / Фото з pixabay

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У чому небезпека води з калюжі

У більшості випадків, якщо домашній собака трохи ковтне воду з калюжі, нічого страшного не станеться. Важливий нюанс: з калюжі, яка утворилася з недавнього дощу. Дощова вода є чистою, поки падає з неба. Ну і поки трохи "полежить" у вибоїнах.

Однак, полежавши, вона неодмінно забруднюється, і створює у собі мініекосистему. З часом у калюжах заводяться планктон, равлики, пуголовки. Туди можуть потрапити мертві комахи, фекалії інших тварин, пісок та листя. А ще й моторна олива від авто, недопалки, шкірки апельсинів і багато іншого. Цей коктейль може викликати хвороби та діарею.



У цій калюжі вже явно оселився мінісвіт / Фото з pixabay

Собака ризикує заразитися паразитами, бактеріями та навіть хімічними речовинами. Основні ознаки отруєння такою поганою водою подібні до звичайного харчового.

Симптоми отруєння водою з калюжі:

діарея;

зниження апетиту;

втрата ваги;

блювота;

утруднене дихання.

Якщо собака виявляє будь-які з цих ознак, зверніться до свого ветеринара.

Ваше здоров'я теж під загрозою

Дозволяючи собаці пити дощову воду, ви також ризикуєте своїм здоров'ям. Цілком можливо, що забруднення із калюжі собака передасть контактним шляхом. Поцілунки, облизування і спільний відпочинок – саме так інфекції і бактерії і передаються.



Собака може передати інфекцію від води господарю / Фото 24 каналу

Як відучити собаку пити з калюжі

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

По-перше, пропонуйте їй під час прогулянки воду з пляшки або миски. Якщо трапляється так, як описано на самому початку статті – спиняйте її.

Пиття з калюж: як припинити

Тримайте собаку на короткому повідці.

Перед виходом з дому запропонуйте собаці випити.

Навчіть його команди "фу", "залиш".

Не дозволяйте своїй собаці пити будь-яку дощову воду, знайдену зовні: будь-то на землі, у відрі, контейнері. Не знаєте, що це за вода, і що на її дні – краще оминіть її і не дозвольте улюбленцю попити.