Чому американцям заборонили цілувати курей

Медики наполегливо просять американців утриматися від поцілунків з курми та курчатками. Усе – через спалах сальмонельозу.

Центр з контролю та профілактики захворювань у США рекомендує не виявляти свою любов до домашніх птахів. Лікарі закликають американців не цілувати та не притискати до себе курей, курчат та півнів.

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Ці дії можуть призвести до потрапляння мікробів в рот й викликати захворювання (сальмонельоз – уточнення 24 каналу), – розповідають в Центрі.

У 43 штатах наразі зареєстровано 163 випадки сальмонельозу. 34 осіби довелося госпіталізувати.



Медики вважають, що причиною спалаху сальмонельозу стали кури / Фото Unsplash

Медики пов'язують розповсюдження хвороби саме із контактами людей та домашніх птахів.

Окрім курей, не радять контактувати й з качками, навіть якщо ті виглядають милими, чистими та здоровими.

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