Чоловіки врятували кенгуру з холодної води: як неочікувано віддячила тварина

В Австралії чоловіки змогли врятувати з води налякане кенгуру. Як тварина віддячила – читайте у матеріалі.

У соціальних мережах активно шириться відео, де двоє чоловіків врятували кенгуру з озера Берлі Гріффін в Австралії.

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Двоє велосипедистів кинули свій транспорт й поспішили на порятунок. Хоч поруч з набережною вода була висотою всього до коліна, проте тварина не могла вибратися.

Ймовірно, спочатку це відбулося через переляк, а потім холод поступово почав його присипляти. Якби не чоловіки, тварина могла б померти через переохолодження чи потонути.

Попри те, що кенгуру не хижак, але він може відбиватися сильними задніми ногами. Проте тварина була занадто змучена, щоб захищатися. Це допомогло чоловікам взяти кенгуру "під руки" та винести на берег.

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Коли його відпустили, то тварина ще залишилася стояти з чоловіками. Згодом кенгуру взяв за руку рятувальника, чим вразив людей навколо.

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Дивіться відео: як чоловіки рятували кенгуру