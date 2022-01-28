Господар змагався з собакою за смаколики: відео боротьби за головний приз

Чоловік разом зі своїм домашнім улюбленцем влаштували кумедні змагання. Хто з них переміг – читайте у матеріалі.

Згідно з відео, господар зі своїм бульдогом розклав на підлозі дві лінії смаколиків. Мета змагань – хто швидше їх усі зʼїсть, той отримає додатковий смачний приз.

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Пес був надзвичайно спокійний, тому одразу помітити в ньому бажання перемогти – було неможливо. Проте чотирилапий показав вражаючу реакцію та швидкість. На кадрах видно, як легко бульдог переміг у змаганні та навіть вкрав смаколик у господаря.

Відео у тікток назбирало понад 17 мільйон переглядів. А користувачі залишилися під враженнями від собаки.

"Дбайливий пес не хоче, щоб господар їв з підлоги".

"Чекав, що бульдог з місця не зрушить".

"Переграв і знищив".

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Дивіться відео змагань господаря із собакою:

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