Господар змагався з собакою за смаколики: відео боротьби за головний приз

28 січня 2022 , 14:02
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Джерело:

тікток bulldogpabs

Чоловік разом зі своїм домашнім улюбленцем влаштували кумедні змагання. Хто з них переміг – читайте у матеріалі.

Згідно з відео, господар зі своїм бульдогом розклав на підлозі дві лінії смаколиків. Мета змагань – хто швидше їх усі зʼїсть, той отримає додатковий смачний приз. 

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Пес був надзвичайно спокійний, тому одразу помітити в ньому бажання перемогти – було неможливо. Проте чотирилапий показав вражаючу реакцію та швидкість. На кадрах видно, як легко бульдог переміг у змаганні та навіть вкрав смаколик у господаря.

Відео у тікток назбирало понад 17 мільйон переглядів. А користувачі залишилися під враженнями від собаки.

  • "Дбайливий пес не хоче, щоб господар їв з підлоги".
  • "Чекав, що бульдог з місця не зрушить".
  • "Переграв і знищив".

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Дивіться відео змагань господаря із собакою:

bulldogpabs It's been a while!! My technique was to pick up and not chew ... Still doesn't beat a Bully #bulldogpabs #race #food #foryoupage #raceday original sound - BulldogPabs
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Автор: Марія Лелека