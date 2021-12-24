Чоловік "помстився" коту, який постійно його будив: відео оригінального методу

Чоловік вирішив "помститися" своєму коту, який постійно будить його вночі. Для цього він вигадав оригінальний спосіб.

Господар "пухнастого будильника" Ніколас Текоскі живе у США. Чоловік часто скаржився, що улюбленець полюбляє його будити, тому він не висипається.

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Щодня о 4 ранку кіт вирішував, що Ніколасу достатньо спати й змушував чоловіка прокидатися. Тоді господар й вигадав "помсту" для улюбленця.

Він дочекався поки пухнастий міцно заснув, а потім несподівано закричав "Няв" на вухо, чим розбудив улюбленця. З реакції кота було зрозуміло, що він явно не очікував такого вчинку від господаря.

Дивіться відео: як господар розбудив кота

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