Мають різні характери: чоловік знайшов змію, яка кусає одразу двома головами – неймовірні кадри

Засновник зоопарку Фонтан-Веллі в Каліфорнії Джей Брюер привернув увагу громадськості, представивши рідкісну двоголову змію. Дивовижно, але ця унікальна змія здатна кусати обома головами одночасно.

Джей Брюер намагався погладити агресивну рептилію й відразу отримав подвійний укус. Все це він показав у своїх соцмережах.

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Змія одразу кусає двома головами

На опублікованому відео чоловіка, якого вкусила рептилія з генетичною мутацією – двома головами. На кадрах видно, як чоловік, ідентифікований як Брюер, тримає рептилію над шиєю і махає вказівним пальцем правої руки перед нею, в той час, як його помічник уважно спостерігає за хвостом.

Дивись, дивись, дивись! Бачиш, яка сердита дівчинка. Стоп. Чому ти така сварлива? Я не можу зрозуміти, в кого гірший характер? Важко мати справу з однією розлюченою змією, але тепер доведеться розбиратися з двома,

– сказав чоловік, намагаючись погладити її, й отримавши подвійний укус.

Він зазначив, що це самка техаської щурячої змії – вона неотруйна.



Джей Брюер показав змію з двома головами / Фото YouTube

Користувачі соціальних мереж були здивовані, побачивши аномального плазуна з двома головами. Ось декілька коментарів, які вони залишили:

"У мене так багато запитань. Як це сталося? Чи вона виживе?";

"Гаразд, тепер мені до біса цікаво. Чи можете показати нам, як їсть ця змія?";

"Так круто, цікаво, яка голова керує тілом?".

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Водночас Джей в описі до відео пожартував, що тваринам, народженим з двома головами, зазвичай живеться важко, бо кожна з них хоче командувати.