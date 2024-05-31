"Може відкусити пальця": чоловік дістав з озера страшну доісторичну істоту – приголомшливі фото

Американський рибалка Арт Вестон та його напарник Кірк Кіркленд з Кентуккі успішно зловили 91-кілограмову доісторичну істоту на озері Сем Рейберн у Східному Техасі. Було ідентифіковано, що це алігаторна черепаха.

Тварина має ребристий панцир, голову трикутної форми із загостреним, яскраво вираженим гачком у дзьобі. Крім того, рибалка зловив ще алігаторову щуку.

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Рибалка спіймав алігаторну черепаху

Алігаторні черепахи – прісноводні рептилії, що нагадують невеликого крокодила з ребристим панциром, головою трикутної форми із загостреним, яскраво вираженим гачком у дзьобі.

Їхній ареал, згідно з даними Техаського департаменту парків і дикої природи (TPWD), простягається від східної частини Техасу до Флориди й навіть Огайо.



Арт Вестон спіймав алігаторну черепаху / Фото Art Weston

Цей вид перебуває під загрозою зникнення, тож їхній вилов у Техасі є незаконним. Вестону і Кіркланду – світовим та національним рекордсменам із рибного лову – довелось випустити свою здобич назад у воду. Чоловіки були вкрай обережними, щоб уникнути укусу.

Весь цей час черепаха стежила за моїми рухами й тримала пащу відкритою, готуючись завдати удару, якщо я зроблю неправильний рух,

— розповів Вестон про те, як вони знімали тварину з гачка.



Алігаторна черепаха / Фото Art Weston

Наступного дня рекордсменам знову пощастило – вони виловили алігаторову щуку вагою 85,3 кілограма. Американці навіть подали офіційну заявку, щоб зареєструвати новий світовий рекорд.



Рибалки також виловили алігаторову щуку вагою 85,3 кілограма / Фото Art Weston

До речі, торік Вестон встановив світовий рекорд, спіймавши 133-кілограмову алігаторову щуку на довгу волосінь.