Черкасець знайшов у траві зайченят

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Так, житель села Чубівка прямісінько на своєму подвір'ї, коли косив траву, знайшов чотирьох зайченят. На щастя, він помітив їх вчасно.

Коли косив траву, побачив, що щось там ворушиться. Вже біля коси побачили, що то маленьке зайченя,

— пригадав власник подвір'я Нелік Дьолог.

Його матір, Неля Дьолог, розповіла, що спочатку тваринки перелякалися. Вони були дуже малесенькі, не відомо якого віку.

Неля Дьолог з зайченятами / Фото Суспільне Черкаси​

За долю знайд почали непокоїтися. Знаходити тварин у родині Дьологів вже традиція, зазначила господиня. Раніше її син знайшов косулю, яка рік жила у них, потім її відпустили.

Натомість зайченят родина вирішила віднести до трави. Вони спочатку причаїлися, згодом, відпочивши, попрямували до місця, де їх знайшли.

Зайченят віднесли назад до трави / Фото Суспільне Черкаси​

Часто люди забирають знайдених на природі

Директор черкаського зоопарку Євгеній Ван розповів, що знайдених тваринок найліпше не чіпати, або ж перенести у безпечне місце.

Якщо ми говоримо про зайців, то дуже часто вони попадають під ножі сіялок, або сільгосптехніки. Якщо ви бачите, що є можливість зберегти життя, зробіть все можливе, аби уберегти цих тварин,

– прокоментував він.

Ван зазначив, що у зайців все по-іншому, не так, як у кролів. Якщо поруч є якась самка, вона прибігає, знаходить зайченя і годує. Він також додав, що на відміну від кролів, зайченята народжуються з відкритими очима, все бачать і чують.

Маленькі зайченята, яких знайшли у Черкасах / Фото Суспільне Черкаси​

Неля Дьолог підсумувала: "від нині траву косити будуть обережно".