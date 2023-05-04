Черкасець знайшов у траві зайченят
Коли косив траву, побачив, що щось там ворушиться. Вже біля коси побачили, що то маленьке зайченя,
— пригадав власник подвір'я Нелік Дьолог.
Його матір, Неля Дьолог, розповіла, що спочатку тваринки перелякалися. Вони були дуже малесенькі, не відомо якого віку.
Неля Дьолог з зайченятами / Фото Суспільне Черкаси
За долю знайд почали непокоїтися. Знаходити тварин у родині Дьологів вже традиція, зазначила господиня. Раніше її син знайшов косулю, яка рік жила у них, потім її відпустили.
Натомість зайченят родина вирішила віднести до трави. Вони спочатку причаїлися, згодом, відпочивши, попрямували до місця, де їх знайшли.
Зайченят віднесли назад до трави / Фото Суспільне Черкаси
Часто люди забирають знайдених на природі
Директор черкаського зоопарку Євгеній Ван розповів, що знайдених тваринок найліпше не чіпати, або ж перенести у безпечне місце.
Якщо ми говоримо про зайців, то дуже часто вони попадають під ножі сіялок, або сільгосптехніки. Якщо ви бачите, що є можливість зберегти життя, зробіть все можливе, аби уберегти цих тварин,
– прокоментував він.
Ван зазначив, що у зайців все по-іншому, не так, як у кролів. Якщо поруч є якась самка, вона прибігає, знаходить зайченя і годує. Він також додав, що на відміну від кролів, зайченята народжуються з відкритими очима, все бачать і чують.
Маленькі зайченята, яких знайшли у Черкасах / Фото Суспільне Черкаси
Неля Дьолог підсумувала: "від нині траву косити будуть обережно".