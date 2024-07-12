Ховав у себе в штанах: чоловік намагався пронести в аеропорт понад 100 змій – приголомшливі фото

Нещодавно в одному з аеропортів служба безпеки була вражена незвичайною знахідкою під час огляду пасажира, який прямував з Гонконгу до Шеньчженя. Чоловік зумів здивувати своїми речами навіть бувалих митників, хоч ті бачили чимало.

На прикордонному пункті пропуску чоловік, одягнений у чорну куртку, мішкуваті штани та рюкзак, заявив, що йому "нічого декларувати". Попри його заяву, при подальшій перевірці було виявлено, що він мав при собі контрабанду, і ще яку...

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Чоловік хотів пронести понад 100 змій в штанах

Митники виявили 104 живі змії, заховані в шести поліетиленових пакетах, які були у штанах чоловіка.

На опублікованому відео видно, як двоє митників перевіряють пакунки з червоними, рожевими та чорними зміями різних розмірів.



Чоловік ховав у штанах 104 змії / Фото mp.weixin.qq.com

Загалом митники вилучили у контрабандиста п'ять видів змій:

молочна змія, маїсовий полоз, техаська щуряча змія, свиноносий вуж, берегова гоферова змія.

Це неотруйні рептилії, які мешкають у Північній Америці, й стають об'єктами торгівлі екзотичними тваринами в Китаї. Ці тварини, які є ендеміками, стикаються з ризиком стати інвазивними видами в новому середовищі.



Чоловік намагався пронести в аеропорт понад сотню змій / Фото mp.weixin.qq.com

До слова, у Китаї за незаконне перевезення тварин передбачено покарання у вигляді штрафу до 50 тисяч юанів (приблизно 7 тисяч доларів США). Ті, хто вчиняє серйозні порушення, можуть також зіткнутися з кримінальними звинуваченнями.