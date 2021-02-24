Чого бояться собаки: як подолати основні страхи чотирилапих улюбленців

Існують речі, яких бояться майже всі собаки. Якщо власник знає, що саме лякає його улюбленця, він може результативно працювати над поведінкою тварини.

Власникам потрібно бути готовими до того, що цуценят потрібно буде привчати до стресових ситуацій. Розповідаємо про найпоширеніші з них.

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Страх перед ветеринарною клінікою

Для того, щоб доросла собака спокійно відвідувала ветеринарну клініку, потрібно починати працювати з цуценям. Спробуйте гуляти повз ветеринарну клініку. Кілька разів заходьте туди без відвідин лікаря. Дайте собаці усе понюхати. Не забувайте винагороджувати її улюбленими ласощами.

Страх пилососу



У жодному разі не сваріть собаку за прояви страху / Фото Dogtricks

Ніколи не дражніть свого улюбленця пилососом. Коли збираєтеся робити прибирання, відправте улюбленця на його місце. Щоб цуценя звикло до пилососу, спершу вмикайте його далеко від собаки, на низькій потужності. Не робіть різких рухів і не водіть трубкою пилососу в сторону собаки – це злякає його ще більше.

Страх грому

Деякі собаки так бояться грому, що ховаються під ванну, у шафи тощо. Інші ж можуть почати вити або гавкати.

Не сваріть улюбленця за таку поведінку. Краще погладьте його, заспокойте, розмовляйте з ним. Можна зіграти в гру або спробувати погодувати собаку, щоб це його відволікло.

Страх гучних звуків

Особливо цей страх проявляється у період новорічних свят, коли недобросовісні люди використовують салюти, петарди та іншу піротехніку, іноді прямо під ногами у вашого улюбленця.



Якщо собака чогось боїться, будьте з нею та заспокоюйте її / Фото belanta.vet

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Привчати собаку до гучних звуків потрібно дуже поступово. Можна взяти на прогулянку аудіозапис салютів, і вмикати його спершу тихо, а потім гучніше. Із собакою в цей час потрібно гратися, або тренувати команди. Так пес буде звикати до шуму у фоновому режимі.

Собак, які панічно бояться гучних звуків, у період свят потрібно вигулювати тільки на повідку та у світлу пору доби – це допоможе мінімізувати стрес.