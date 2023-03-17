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Психотип собачників

Як з'ясувалося, любителі собак схильні до маніпулювання людьми. Вони здатні, що називається "йти по головах" для досягнення своїх цілей. Саме тому такі люди прекрасно дають собі раду з дресуванням собак. Вони виростають слухняними та дисциплінованими.

Психологи вважають, що собачники:

бояться залишитися на самоті,

люблять перебувати в компанії,

легко заводять нові знайомства,

можуть невтомно базікати з першим зустрічним.

Також любителі собак частіше приходять на допомогу іншим. Проте вони обов'язково зважать, на що збираються витратити свій час. Якщо ж розуміють, що їх хочуть просто використати, то відразу йдуть.

Чим відрізняються собачники від любителів котів / Фото UnSplash​ Психотип любителів котів

Дослідження показали, що люди, які обирають котів, також мають схильність до самотності. Проте більш закриті та надають перевагу тихому відпочинку вдома, ніж у шумній компанії. У них добре розвинена інтуїція і вони частіше прислухаються до свого внутрішнього голосу, ніж до оточення.

Любителі кішок жахливі перфекціоністи і вимагають того ж від всіх. У їхньому будинку все розкладено по полицях, а на стіні висить план дій. Вони, як і коти, дуже цінують своє житло та не люблять непроханих гостей.

Крім цього, такі люди не переносять, коли ними намагаються керувати. Вони прекрасно знають, що їм потрібно і часто діють тільки у своїх інтересах. Попри це любителі котів є досить добрими, здатними на самопожертву та завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує.

Чим відрізняються любителі котів від собачників / Фото UnSplash

Тому звертайте увагу на те, кому надає перевагу ваш знайомий чи знайома. Можливо, відповідь стане знаком, якою ця людина є в реальності!