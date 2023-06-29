Обидві ці дивовижні тварини дуже розумні та належать до класу головоногих молюсків, але розрізнити їх досить просто. У новому дослідженні вчені розповіли, як відрізнити мацаки цих вельми розумних і чарівних тварин.

Читайте також У деяких випадках до біди: чому собаки виють і які породи роблять це найчастіше

Турботливі восьминоги

У восьминогів 8 рук, вкритих надзвичайно гнучкими та сильними присосками. Саме вони допомагають тваринам "ходити" по морському дну, ловити свою здобич і маніпулювати різними предметами. Ба більше, всі вони вельми успішно використовують свої щупальця, щоб метати предмети в інших восьминогів, які вдираються в їхній простір.

Візуально восьминоги мають зовсім інакший вигляд, ніж кальмари — їхня голова набагато більша й округліша. Крім того, увагу привертають їхні прямокутні зіниці, розташовані на великих очах. Зазвичай восьминоги воліють жити на самоті й переважно на морському дні. Втім, є й винятки, наприклад, Октополіс – там на одній території уживаються одразу кілька восьминогів.

Різниця між восьминогом та кальмаром​ / Фото UnSplash

Тривалість їхнього життя в середньому становить від 1 до 3 років, а для розмноження самці використовують спеціальну руку, також звану гектокотилусом — саме за допомогою неї восьминоги передають самкам, що відкладають яйця в лігві, сперму. До слова, після кладки яєць самки восьминогів охороняють лігво, поки малюки не з'являться на світ.

Безтурботні кальмари

У кальмарів теж 8 рук, проте вони також мають два мацаки, а їхні голови, на відміну від восьминогів, мають два плавники. Ці тварини мають структуру, яка схожа на хребет і називається "ручкою", тоді як восьминоги повністю позбавлені кісток і панцира.

За словами дослідників зі Смітсонівського інституту, залежно від виду кальмари можуть сягати лише кількох сантиметрів завдовжки, тоді як найбільші з них сягають 13 метрів. Як правило, тривалість життя цих тварин становить від 5 місяців до 5 років.

Різниця між кальмаром та восьминогом​ / Фото UnSplash

Деякі кальмари можуть жити на самоті, проте більшість видів усе ж віддають перевагу існуванню в невеликих групах у відкритому океані. На відміну від восьминогів, більшість кальмарів не надто піклуються про своє потомство, просто залишаючи яйця напризволяще в океані.

Що в істот спільного?

Цікаво, що і кальмари, і восьминоги здатні змінювати колір шкіри — у цьому їм допомагають спеціальні клітини, звані хроматофорами та розташовані в їхній шкірі.

Обидва ці головоногі молюски також здатні виробляти чорнило — як правило, вони використовують цей механізм під час атаки або для захисту від хижаків.