Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech закликає власників домашніх улюбленців не відпускати їх на самовигул. Це може привести до серйозних проблем. Розповідаємо далі детальніше.

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Автотравми

Через відсутність контролю власника хвостик може потрапити під транспортний засіб. Водії можуть випадково наїхати на вашого улюбленця.

Травми від зграї тварин, які охороняють свою територію

Самовигул може підвищити ризик конфліктів з іншими тваринами. Улюбленець може спровокувати інших тварин, що призведе до сутичок або нападів, які дуже сильно травмують його.

Безконтрольне розмноження

Стосується тварин, які не стерилізовані.

Ризик отримати хворобу або занести інфекцію

Під час прогулянок тварини можуть підіймати та нюхати небезпечні речовини, їсти отруйні рослини або контактувати з хворими тваринами.

Внаслідок цього може виникнути отруєння, захворювання або передача інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень.

Чому не варто підтримувати самовигул домашніх тварин / Фото UnSplash

Ризик натрапити на людей, які не люблять тварин та знущаються з них

Ці люди спеціально розкидають отруту на вулицях міста, а інші просто можуть завдати тілесної шкоди вашому вихованцю. Такі випадки, на жаль, збільшуються.

Тому прогулянки мають бути тільки під контролем власника чотирилапого. Бережіть себе та своїх хвостиків!