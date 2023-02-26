Ветеринар, дієтолог та зоопсихолог Лідія Лободіна розповіла про переваги та недоліки різних варіантів їжі для тварин. Тож дізнайтеся, чим краще годувати своїх улюбленців.

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Чим годувати тварин

Корм

На сучасному ринку наявні сотні брендів, тому важливо обрати якісний продукт з натуральним складом та високою засвоюваністю.

Корм – найпростіший, найзручніший та найшвидший спосіб годівлі улюбленця. Він збалансований за поживними речовинами. Його потрібно обрати відповідно до породи, віку, статі та особливих потреб тварини.

Ветеринар радить завжди детально читати етикетку зі складом. За нестачі певних речовин слід додавати вітамінно-мінеральні добавки.

Натуральний раціон

Він має бути ретельно збалансованим та орієнтованим на потреби улюбленця.

До переваг натурального раціону ветеринар віднесла:

відомий точний склад раціону та походження продуктів;

можливе різноманіття продуктів.

Однак, така їжа швидко псується, тому треба приділяти достатньо часу на приготування свіжої порції. До того ж до раціону обов'язково потрібно додавати вітамінно-мінеральні добавки. Також потрібно самостійно розрахувати потреби та баланс поживних речовин, а це дуже складно і необхідна допомога дієтолога.

Змішаний раціон

Це поєднання годівлі кормом та натуральною їжею. Серед переваг – р ізноманіття смаків та консистенції їжі.

Водночас є й недоліки. Перший – потрібно балансувати раціон за поживними речовинами. Також згодом у тварини можливі зміни смакових вподобань, через що підібрати нові інгредієнти буде складніше.

Чим годувати тварин / Фото UnSplash

Ветеринар каже, що немає найкращого раціону, є правильно та індивідуально підібраний раціон, який відповідає усім потребам тварини.