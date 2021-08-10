Чихуахуа допоміг вилікувати залежність та зцілив господаря від травм

Собака породи чихуахуа змінила життя Аріель Девіс. Жінка поділилась своїм дивовижним досвідом з ведучою підкастів PEOPLE Every Day.

Історія зцілення Аріель Девіс просто вражає. Вона дуже любить свого улюбленця і заради нього готова на все.

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Дивовижна історія зцілення Аріель Девіс

За останні 15 років жінка перенесла чимало травм, через що почала вживати наркотики та курити марихуану. Три роки тому вона навіть потрапила у спеціалізований лікувальний заклад. Тоді Аріель вже доглядала за двома собаками, яким довелось шукати новий дім.

Ми з батьками витратили багато часу на пошук відповідного місця для Блю та Дудла. Вони обидва в люблячих сім'ях, де за ними дуже добре доглядають,

– розповіла вона ведучій підкасті.

Згодом Аріель Девіс випадково побачила оголошення про пошуки нового дому для чихуахуа. Собака мав дуже агресивний характер і потребував одного господаря, якому міг би бути відданим. Його попередня сім'я не вірила, що хтось захоче усиновити злого, сповненого ненависті до людей, тварин та дітей звіра. Прансер бути складним улюбленцем, але він також хороші риси, які одразу розгледіла Аріель.



Прансер може бути милим песиком / Фото People

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Вона написала власникам, та пояснила, чому хоче усиновити собаку. Коли попередні батьки Прансера побачили це повідомлення, вони подумали: "Це та сама".



Аріель Девіс стала новою мамою для чихуахуа / Фото People

Нова мама з першого погляду закохалась у чихуахуа. Тепер ця собака змушує її щодня усміхатись. Саме Прансер допоміг Аріель забути про травми та перестати вживати наркотики. Тож цей улюбленець цілком заслуговує титулу рятувальника.



Собака врятував життя жінки та зробив її щасливою / Фото People

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