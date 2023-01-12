У зоопарку кажуть, що народження ЗіЗі було "невеликим, але життєво важливим поштовхом" для глобальної популяції виду, який "під величезною загрозою" в дикій природі. "Хлопчик" у хорошому стані і вже добре налагодив контакт зі своєю матір'ю та рештою загону з 22 представників.

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Близько 18 000 західних шимпанзе зараз залишилися в Африці, і це перший підвид шимпанзе, який коли-небудь був оголошений Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) таким, що є під загрозою зникнення.

Народження новонародженого хлопчика дає додаткову "надію" зусиллям із забезпечення довгострокового виживання виду,

– кажуть приматологи.

За традицією зоопарку, його назвали на честь рок-зірки або відомої попікони – ZeeZee .



Старша сестра ЗіЗі допомагає матері доглядати за ним / Фото Честерського зоопарку

Людиноподібні мавпи перебувають під значною загрозою в дикій природі внаслідок:

полювання з метою незаконної торгівлі м'ясом диких тварин;

хвороб, які поширюються людьми;

значної втрати середовища існування;

знищення лісів у Західній Африці.

Майк Джордан, директор відділу тварин і рослин у зоопарку, додав, що тільки за останні 25 років світ втратив 80% популяції західних шимпанзе. Він додав, що природоохоронний зоопарк "робить усе можливе, щоб зупинити це і повернути назад".

Шимпанзе Стіві допомагає мамі з ЗіЗі / Фото Честерського зоопарку

Зауважимо, невеликі популяції західних шимпанзе ще можна знайти в Сенегалі та Гані в Західній Африці, але вони вимерли в Беніні, Буркіна-Фасо та Того.