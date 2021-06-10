На комунальному підприємстві у Чернівцях працює кіт: зворушлива історія порятунку

У Чернівцітеплокомуненерго працює милий кіт Мирон Павлович. Колись його врятували від кулі невідомого садиста, а тепер він – сірий кардинал між тепловиків.

Нещодавно історію кота, повне ім'я якого Мирон Павлович, розповіли на сторінці підприємства у фейсбуці. У ній котик нібито від першої особи пише про життєві негаразди, які пережив, і робочі будні, які прикрашають життя тепловиків.

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Як врятували котика Мирона

Історія Мирона почалася на холодній вулиці восени: хтось викинув його кошеням. Підібрали малого клубочка працівники котельні: там він і оселився та у теплі і турботі провів зиму. Навесні котельню закрили, а котика переселили у приміщення "Чернівцітеплокомуненерго". Там він став жити посеред телефонних дзвінків і паперів.

А ще, я відчув що таке жіноча любов. І, звісно, почав нею користуватися та самостійно вибирати де і коли мені лягати,

– "розповідає" котик.



Котик Мирон у розпал робочого дня / Фото з фейсбуку Анжели Косован

Наступної весни котик ходив гуляти і з ним стався жахливий випадок: хтось вистрілив йому у хребет пневматичною кулею. Як розповідає волонтерка Анжела Косован, його, стікаючого кров'ю, знайшли добрі і люди і повезли у клініку.



Мирон мужньо переніс операцію / Фото з фейсбуку Анжели Косован

Пораненому Мирону зробили операцію, довго виходжували його і збирали гроші на реабілітацію. Коли у фейсбуці оголосили збір коштів, працівники "Чернівцітеплокомуненерго" впізнали свого рідного кота і забрали його з лікарні.

Котик мужньо переніс лікування і вийшов із трагічної ситуації переможцем. Він повернувся на своє робоче місце.

Я повернувся до своїх кабінетів і почав ще більше цінувати моїх співжителів. Щоб якось віддячити, я часто підказую їм, де знайти потрібний документ та рятую їх від нервових зривів. А ще постійно просто віддаю їм тепло, як вони колись давали його мені маленькому,

– "пише" Мирон.

Зараз Миронові доручили сповіщати про все важливе, що відбувається на "Чернівцітеплокомуненерго". Він "пише", що із задоволенням це робить, адже точно знає, що читачі також повинні відчувати турботу й тепло.

Припускаємо, що милий котик із неймовірною історією порятунку, працюватиме СММ-ником і розповідатиме цікаві історії з життя підприємства на сторінках соцмереж.



Кіт Мирон – почесний працівник "Чернівцітеплокомунерго" / Фото з фейсбуку Анжели Косован