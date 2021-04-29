У Чернівецькій області камера "упіймала" сімейство зникаючих бурих ведмедів: відео

Працівники Сторожинецького лісгоспу оприлюднили унікальні кадри. В об'єктив прихованої камери потрапила ціла родина бурих ведмедів.

До фотопастки, яку встановили на території Сторожинецького лісгоспу, потрапили рідкісні звірі. Камері вдалося зафільмувати маму-ведмедицю та 3 ведмежат віком близько року.

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Самка та 3 ведмежат, вік яких близько року, вільно та безтурботно прогулювались у світлу пору доби в лісі, – розповідають у лісгоспі.

Ця подія є справді унікальною, адже бурих ведмедів вважають видом, що зникає. У Чернівецькій області їх залишилося усього близько 20 особин. І 4 з них потрапили до об'єктива.

Червона книга України повідомляє, що усьогоЦей вид вимирає через браконьєрство, інтенсивну експлуатацію та омолодження лісів тощо. А ще на розмноження ведмедів впливає навіть неспокійне середовище.



У Чернівецькій області залишилося близько 2 десятків бурих ведмедів / Скриншот

Місце, де зафільмували клишоногих, не розголошують. Таке рішення працівники лісгоспу прийняли з метою безпеки тварин.

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