Кожне життя – важливе: ДСНС врятували ондатру, яка потрапила в "пастку" – неймовірне відео 

Нещодавно у мережі опублікували надзвичайні фото та відео, на яких представники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятують з води ондатру. Бідолашна тваринка потрапила в "пастку".

Вибратися з неї самотужки їй не вдалося, тому рятувальники прибули на місце події для визволення ондатри. ДСНС вкотре підкреслило, що для них важливе кожне життя.

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Що трапилось і де?

Згідно з повідомленням ДСНС, у Чернігові до споруди дамби на річці Стрижень потрапила ондатра. Самостійно звідти вибратись їй не вдалося.

Виходячи з цього, місцеві мешканці викликали на допомогу тварині рятувальників.

Ондатра не змогла вибратись із "пастки" самотужки / Фото ДСНС Чернігівщини

Представники ДСНС дістали виснажену ондатру підсакою. Після цього тварину випустили на волю.

Хитрий гризун вискочив на берег, із задоволенням відкусив кілька травинок і поплив у своїх справах,

– уточнили рятувальники.

Тварина потрапила у "пастку" / Фото ДСНС Чернігівщини

Як рятували ондатру: дивіться відео

У Києві з-під капота машини дістали змію

З-під капотів автівок постійно витягують якихось тваринок, зазвичай це котики. Але цього разу в Києві в автомобілі заховалася незвичайна, й, здавалося б, дуже небезпечна істота. Мовиться про змію.

Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Як вона там опинилася поки невідомо, можливо, їй просто захотілося пригод.