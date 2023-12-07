На щастя, змогли врятувати значну кількість – 3,5 тонни молоді риби. Про це повідомили у пресслужбі Черкаського рибоохоронного патруля.

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У Дніпрі на Черкащині виявили мор риби

Як розповіли у пресслужбі, відшнурована ділянка та мілководдя на акваторії Кременчуцького водосховища утворилася в результаті спрацювання води.

Аби не допустити масової загибелі риби від задухи та, щоб крига не придавила рибу на місці події декілька днів проводили роботи з порятунку риби.

Вдалося врятувати 3,5 тонни риби / Фото Черкаський рибоохоронний патруль

Працівники відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" спільно з працівниками рибодобувної організації СТОВ "Дніпро" декілька днів проводили рибницько-меліоративні заходи,

– йдеться у повідомленні.

Вдалося врятувати 3,5 тонни молоді риби виду верховод, окунь, плітка, плоскирка та сом. Врятовану рибу випустили в акваторію Кременчуцького водосховища. Утім, усю рибу врятувати не вдалося.

Наразі проводиться підрахунок кількості загиблих водних біоресурсів.

У разі виявлення фактів заморних явищ просять невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" відомства: (063) 896-65-93, (0472) 31-02-76.