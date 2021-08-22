Через спеку хаскі заліз у фонтан: кумедне відео, що підіймає настрій
22 серпня 2021 , 14:11Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ViralHog
Собака заліз у невеликий фонтан і спокійно там відпочиває. Песик зовсім не соромиться свого вчинку, адже йому було надто спекотно.
Хаскі – порода собак, яка полюбляє холод та сніг. У літню спеку їм буває дуже важко. Саме тому ці песики шукають будь-які способи охолодитися.
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Пес не просто лежить у воді, а ще й опускає туди морду та кумедно "пливе" лапами.
Глядачі коментують відео:
- "Цуценя каже, що це не басейн, але це краще, ніж нічого".
- "У цього собаки є фонтан, а в інших – лише пластиковий мінібасейн... круто".
- "Такий розумний пес!".
- "Це "плаваскі".
Хаскі у фонтані: кумедне відео