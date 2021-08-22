Через спеку хаскі заліз у фонтан: кумедне відео, що підіймає настрій

22 серпня 2021 , 14:11
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб-канал ViralHog

Собака заліз у невеликий фонтан і спокійно там відпочиває. Песик зовсім не соромиться свого вчинку, адже йому було надто спекотно.

Хаскі – порода собак, яка полюбляє холод та сніг. У літню спеку їм буває дуже важко. Саме тому ці песики шукають будь-які способи охолодитися.

Цікаво Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®

Пес не просто лежить у воді, а ще й опускає туди морду та кумедно "пливе" лапами.

Глядачі коментують відео:

  • "Цуценя каже, що це не басейн, але це краще, ніж нічого".
  • "У цього собаки є фонтан, а в інших – лише пластиковий мінібасейн... круто".
  • "Такий розумний пес!".
  • "Це "плаваскі".
Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Хаскі у фонтані: кумедне відео

 

Автор: Аліна Рудченко