Через спеку хаскі заліз у фонтан: кумедне відео, що підіймає настрій

Собака заліз у невеликий фонтан і спокійно там відпочиває. Песик зовсім не соромиться свого вчинку, адже йому було надто спекотно.

Хаскі – порода собак, яка полюбляє холод та сніг. У літню спеку їм буває дуже важко. Саме тому ці песики шукають будь-які способи охолодитися.

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Пес не просто лежить у воді, а ще й опускає туди морду та кумедно "пливе" лапами.

Глядачі коментують відео:

"Цуценя каже, що це не басейн, але це краще, ніж нічого".

"У цього собаки є фонтан, а в інших – лише пластиковий мінібасейн... круто".

"Такий розумний пес!".

"Це "плаваскі".

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та

Хаскі у фонтані: кумедне відео