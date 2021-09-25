Через пандемію деякі кішки страждають небезпечним рівнем стресу: експерти пояснили, чому
Джерело:daily mail
Для багатьох з нас пандемія коронавірусу негативно вплинула на психічне здоров’я. Британські ветеринари заявляють, що разом з людьми від стресу страждають і кішки.
Причому стресовий рівень може бути настільки високим, що загрожуватиме навіть життю тварини. Чому так відбувається і як ми можемо допомогти нашим пухнастим вихованцям залишатися здоровими – далі у матеріалі.
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Чому кішки стресують через пандемію
За словами експертів, у кішок з’являється небезпечний рівень стресу через те, що їхні власники проводять більше часу вдома, чим порушують розпорядок дня своїх чотирилапих улюбленців. Окрім цього, безпечні або тихі місця в домі, де раніше тварини могли сховатися, ймовірно, були переобладнані як домашній офіс.
Через це, заявляє медсестра Деббі Джеймс з клініки ветеринарної медицини у Свіндоні, у них виникає кілька станів, пов’язаних зі стресом, які не були такими поширеними до карантину. Мовиться, зокрема, про заблокований сечовий міхур у котів та цистит у кішок і котів також.
Будь-яка зміна у розпорядку дня може збентежити кішок, оскільки вони є істотами зі сталими звичками. Їм потрібен простір і можливість проведення часу наодинці,
– пояснює вона.
Кішкам потрібно мати можливість побути наодинці / Фото pexels
Водночас, додає ветеринарка, ця проблема не стосується собак, адже вони навпаки люблять проводити багато часу зі своїми господарями, а карантин посприяв суттєвому контакту.Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
Як допомогти кішкам менше стресувати
- Щоб допомогти кішкам краще впоратися зі стресом, дотримуйтеся звичного для них режиму дня. Це стосується графіку годування, гри та взаємодії з ними.
- Створіть спеціальну тиху зону і намагайтеся не турбувати тварин, коли вони там перебувають.
- Забезпечте багату ігрову атмосферу як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Надайте кішці безліч схованок та місць, куди можна було високо піднятися.
- Побалуйте свою пухнасту вихованку різними іграшками, щоб допомогти їй отримати фізичну та розумову стимуляцію.
- Лотки та миски з їжею і водою розмістіть в окремих тихих місцях.
- Дайте кішці багато часу і простору для себе. Це означає, якщо вона спить, відпочиває чи щасливо займається іншою справою, не піддавайтеся спокусі заважати їй або ж вимагати від неї уваги.
- Дозвольте кішці самій обирати, коли вона хоче з вами спілкуватися.
Дозвольте котам самим обирати, чим їм займатися / Фото pexels