Через пандемію деякі кішки страждають небезпечним рівнем стресу: експерти пояснили, чому

Для багатьох з нас пандемія коронавірусу негативно вплинула на психічне здоров’я. Британські ветеринари заявляють, що разом з людьми від стресу страждають і кішки.

Причому стресовий рівень може бути настільки високим, що загрожуватиме навіть життю тварини. Чому так відбувається і як ми можемо допомогти нашим пухнастим вихованцям залишатися здоровими – далі у матеріалі.

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Чому кішки стресують через пандемію

За словами експертів, у кішок з’являється небезпечний рівень стресу через те, що їхні власники проводять більше часу вдома, чим порушують розпорядок дня своїх чотирилапих улюбленців. Окрім цього, безпечні або тихі місця в домі, де раніше тварини могли сховатися, ймовірно, були переобладнані як домашній офіс.

Через це, заявляє медсестра Деббі Джеймс з клініки ветеринарної медицини у Свіндоні, у них виникає кілька станів, пов’язаних зі стресом, які не були такими поширеними до карантину. Мовиться, зокрема, про заблокований сечовий міхур у котів та цистит у кішок і котів також.

Будь-яка зміна у розпорядку дня може збентежити кішок, оскільки вони є істотами зі сталими звичками. Їм потрібен простір і можливість проведення часу наодинці,

– пояснює вона.



Кішкам потрібно мати можливість побути наодинці / Фото pexels

Водночас, додає ветеринарка, ця проблема не стосується собак, адже вони навпаки люблять проводити багато часу зі своїми господарями, а карантин посприяв суттєвому контакту.

Як допомогти кішкам менше стресувати

Щоб допомогти кішкам краще впоратися зі стресом, дотримуйтеся звичного для них режиму дня. Це стосується графіку годування, гри та взаємодії з ними.

Створіть спеціальну тиху зону і намагайтеся не турбувати тварин , коли вони там перебувають.

, коли вони там перебувають. Забезпечте багату ігрову атмосферу як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Надайте кішці безліч схованок та місць, куди можна було високо піднятися.

Побалуйте свою пухнасту вихованку різними іграшками, щоб допомогти їй отримати фізичну та розумову стимуляцію .

. Лотки та миски з їжею і водою розмістіть в окремих тихих місцях.

Дайте кішці багато часу і простору для себе . Це означає, якщо вона спить, відпочиває чи щасливо займається іншою справою, не піддавайтеся спокусі заважати їй або ж вимагати від неї уваги.

. Це означає, якщо вона спить, відпочиває чи щасливо займається іншою справою, не піддавайтеся спокусі заважати їй або ж вимагати від неї уваги. Дозвольте кішці самій обирати, коли вона хоче з вами спілкуватися.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Дозвольте котам самим обирати, чим їм займатися / Фото pexels