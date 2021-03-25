Милий челендж у тіктоці: користувачі на камеру цілують своїх улюбленців – відео

Господарі собак і кішок вирішили потішити мережу новим цікавим викликом. Вони цілують своїх чотирилапих улюбленців в морду. А потім знімають відео, як тварини радіють та починають лизати обличчя людини у відповідь.

"Поцілуй свого улюбленця в голову і подивися, що буде" – таку назву має новий челендж, що шириться мережею. Користувачі тіктоку знімають кумедні та зворушливі відео зі своїми чотирилапими.

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Цьому коту сподобався челендж / Фото TikTok

Собаки й коти реагують дуже кумедно: деякі дивуються, інші пручаються, але більшість одразу починає цілувати свого хазяїна або хазяйку у відповідь.

Однак такий челедж сподобався не всім улюбленцям. Деякі з них категорично проти таких проявів любові та всіляко уникають поцілунків.



Кішка, яка просила, щоб її поцілували ще раз / Фото TikTok

Кожен домашній улюбленець – унікальний, іСеред широкогови зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

До челенджу долучилися не тільки господарі котів і собак, а й навіть хазяйка шиншили. Щоправда, пухнаста тваринка ніяк не відреагувала на такий прояв любові.



Шиншилі було байдуже на челендж / Фото TikTok

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Подивіться відео з новим "поцілунковим" челенджем: