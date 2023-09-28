Частина метро Стокгольма призупинила роботу через лося на коліях
Ще вранці 27 вересня оператор метрополітену SL отримав сповіщення від влади про цікавого відвідувача. Коли близько 8 ранку місто тільки прокидалося, поліція повідомила про лося, який розгулював неподалік. Неочікуваний гість з'явився на колії об 11 годині ранку, спричинивши збій.
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Щоб усунути лося, викликали єгерів.
Ймовірно, він перестрибнув через огорожу. Ми маємо прогнати його або єгері повинні застрелити лося,
– каже Клаес Кейсу, прессекретар SL.
У результаті несподіваного повороту подій лось порушив обідню поїздку, що призвело до зупинки роботи на станції Skärholmen. SL, у відповідь, негайно запустив автобуси для заміни, щоб подолати розрив між постраждалими станціями.
Частина метро Стокгольма призупинила роботу через лося на коліях / Скриншот з відео очевидця
Станом на 13:20 послуги метро залишалися недоступними від Sätra до станцій Vårby gård, що означало продовження простою після цього непередбаченого інциденту.
Як каже Кейсу, лось заліз у тунель і вийшов з нього, і хоча вони вирізали кілька отворів у паркані навколо колії, їм не вдавалося вивести його звідти, доки тварина не захотіла цього сама.
В США алігатор проник до будинку через собачі двері
Дон і Ян Шульц, які нещодавно переїхали до Луїзіани, були шоковані, виявивши у своєму новому домі п'ятифутового алігатора. Рептилія пробралася через двері для собак.
Подружжя розбудив їхній собака, який почав гарчати на погрозливого зловмисника. Спеціальні собачі лази роблять у дверях, звісно ж, для собак. Але виявилося, що й інші створіння не проти скористатися такими лазівками, щоб пробиратися в чужі будинки.
Ймовірно, через останні декілька спекотних тижнів, алігатор відчув прохолодне повітря, що просочується з-за дверей собаки, і пішов в будинок. На щастя, закінчилося все добре, адже алігатора спіймали.