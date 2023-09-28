Частина метро Стокгольма призупинила роботу через лося на коліях

Ще вранці 27 вересня оператор метрополітену SL отримав сповіщення від влади про цікавого відвідувача. Коли близько 8 ранку місто тільки прокидалося, поліція повідомила про лося, який розгулював неподалік. Неочікуваний гість з'явився на колії об 11 годині ранку, спричинивши збій.

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Щоб усунути лося, викликали єгерів.

Ймовірно, він перестрибнув через огорожу. Ми маємо прогнати його або єгері повинні застрелити лося,

– каже Клаес Кейсу, прессекретар SL.

У результаті несподіваного повороту подій лось порушив обідню поїздку, що призвело до зупинки роботи на станції Skärholmen. SL, у відповідь, негайно запустив автобуси для заміни, щоб подолати розрив між постраждалими станціями.

Частина метро Стокгольма призупинила роботу через лося на коліях / Скриншот з відео очевидця​

Станом на 13:20 послуги метро залишалися недоступними від Sätra до станцій Vårby gård, що означало продовження простою після цього непередбаченого інциденту.

Як каже Кейсу, лось заліз у тунель і вийшов з нього, і хоча вони вирізали кілька отворів у паркані навколо колії, їм не вдавалося вивести його звідти, доки тварина не захотіла цього сама.

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