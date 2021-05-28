На Буковині народилися милі смугасті кабанчики – фото

У Сокирянському лісовому господарстві, що у Чернівецькій області, народилися дикі кабанчики. Малята не відходять від мами ні на крок, а вона турботливо оберігає своїх поосят.
До лісового комплексу одразу ж приїхало багато охочих помилуватися малюками. Втім, побачити або ж сфотографувати їх вдається далеко не усім.
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Мама оберігає малят
Новонароджені поросята дуже лякливі і ні на крок не відходять від своєї мами. Дикі кабани дуже турботливі батьки і тому перший тиждень дитинчата з матір'ю перебували у лігві, куди вона нікого не підпускала до потомства.
Кабанчики ні на крок не відходять від мами / Фото Сокирянського лісгоспу
У кожного з кабанчиків на тілі мами є свій сосок, з якого дитинча смокче молоко. Поросята на спині і з боків тіла мають смужки. Таке забарвлення вони втрачають у шість місяців, а натомість отримають коричневу шерсть. Через рік у них виростає постійна чорно-бура щетина.
Молоді свиноматки у Сокирянському лісгоспі проживають у комфортних, напівдиких умовах. Територія їхнього вольєру сягає майже трьох гектарів.
...двоє фізично здорових поросят почуваються добре. Ми за ними постійно спостерігаємо та доглядаємо. Наразі очікуємо ще поповнення у нашому господарстві,
– розповів лісничий Андрій Маковійчук.
Смужки на тілі кабанчиків зникнуть за шість місяців / Фото Сокирянського лісгоспу
Нині у напіввільних умовах у лісгоспі проживають 10 дорослих особин дикого кабана, ще 5 минулої осені відпустили у мисливські угіддя.
Що відомо про дику свиню?Ця тварина має один з найширших ареалів серед наземних ссавців, і він сформувався завдяки розселенню виду за сприяння людини. Дика свиня трапляється у геть дикій або здичавілій формі на всіх континентах, за винятком Антарктиди і на багатьох океанічних островах. В Україні вид поширений у Карпатах (до висоти 1 800 метрів), у лісовій і лісостеповій смугах.
Дані з Вікіпедії