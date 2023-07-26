У Британії знайшли останки крихітного цуцика Примітно, що цей мініатюрний собака вважається одним із найменших, знайдених у Великій Британії. Експерти припускають, що він, ймовірно, займав важливе місце в серці свого власника як улюблений домашній улюбленець. Читайте також На одну небезпеку більше: виявили новий вид отруйних і дуже швидких змій

Ретельний аналіз останків тварини провела Ханна Расс, зооархеологиня, пов'язана з DigVentures, соціальним підприємством, що спеціалізується на краудфандингових археологічних розкопках.

Ханна Расс запропонувала незвичайне розуміння потенційної ролі собаки в римському суспільстві. Хоча не можна повністю виключити, що цю собаку брали на полювання, існують переконливі докази того, що римляни в інших регіонах імперії вже розводили та утримували маленьких собак насамперед як компаньйонів.

Фізичні характеристики крихітної собачки, включаючи її незвично малий розмір і зігнуті лапи, переконливо свідчать про те, що її не вивели для мисливських цілей. Натомість, ймовірніше, ця маленька істота відігравала іншу роль у домі як домашній улюбленець.

Ескіз того, який вигляд, на думку дослідників, мав би собака / Фото DIGVENTURES​

Ця важлива знахідка не лише проливає світло на давні зв'язки між людиною і собакою, але й надає цінний історичний контекст присутності домашніх тварин у римських домах.

А тому знахідка цієї мініатюрної римської собачки дозволяє зазирнути в минуле, показуючи, як навіть стародавні цивілізації цінували товариство тварин, і як певні породи собак вважалися членами сімей в давнину.

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