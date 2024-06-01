Почервонів до невпізнання: показали рідкісні кадри найбільш "сором'язливого" восьминога на пляжі

У водах біля узбережжя Північного Уельсу можна спостерігати безліч морських тварин. Серед них восьминоги – звичайне явище. Проте, чи доводилося вам коли-небудь спостерігати за швидким перетворенням восьминога?

Дослідникам вдалося зняти рідкісні кадри того, як морська істота змінює колір, вибираючись з-під каменю на пляжі. Вона стала яскраво-червоною буквально за мить. Чому восьминіг раптово змінив забарвлення – читайте далі!

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Виявили найбільш "сором'язливого" восьминога

На британському пляжі Менай-Брідж двоє відпочивальників помітили мацаки, заховані під скелею. Діючи швидко, вони зв'язалися з членом Товариства охорони морського середовища (MCS), який допоміг їм відзняти рідкісні кадри.

За словами помічниці MCS Сіари Тейлор, вона підійшла до місця, на яке вказали відпочивальники, а потім вони почали разом чекати. Через деякий час восьминіг вибрався зі свого кам'яного укриття і почав рухатися в бік моря.



Восьминіг раптово почав червоніти / Фото Ciara Taylor

Захопливий поворот подій настав тоді, коли восьминіг за лічені секунди змінив колір тіла з примарно-білого на яскраво-червоний, виринувши на поверхню. Потім істота радісно повернулася в море, залишивши глядачів враженими швидким перетворенням.

В самому процесі зміни кольору немає нічого дивного. Попередні дослідження вже показали, що під шкірою тварин є тисячі клітин, кожна з яких містить мішечки, заповнені пігментами різного кольору. Розтягуючи або стискаючи ці мішечки, тварини можуть швидко змінювати яскравість кожного з цих кольорів.

На кадрах, знятих на пляжі, був помічений спіральний або рогатий восьминіг (Edone cirrosa) – вид, який не є рідкістю у британських водах. Цих восьминогів часто можна побачити біля узбережжя Великої Британії та на пляжах по всій Європі.



Рогатий восьминіг різко змінив колір із білого на яскраво-червоний / Фото Ciara Taylor

Рідкісним спостереженням вчені визнали незвичайну появу рогатого восьминога за межами його природного середовища існування. Невловна істота відома своєю здатністю змінювати колір – явище, яке рідко вдається зафіксувати на відео. Нечисленність записів цих істот пояснюється їхньою поодинокою природою, оскільки вони, як правило, неактивні вдень, воліють ховатися і є експертами в маскуванні.

Існує безліч причин, чому восьминіг може змінити колір свого тіла, проте в цьому випадку, ймовірно, тварина сприйняла людей як загрозу, а тому спробувала відлякати їх,

– каже фахівець з даних MCS Ангус Джексон.

Восьминоги вельми розумні та складні істоти, які використовують зміну кольору як стратегію захисту, а також як форму спілкування і маскування.

Як восьминіг змінив колір: дивіться відео

До слова, статистичні дані свідчать про зростання популяції рогатих восьминогів в останні роки. Експерти пов'язують цю тенденцію зі зменшенням кількості їхніх хижаків, таких як тріска, та потеплінням температури моря через зміну клімату.