У Британії пес вибіг на поле для крокету й поцупив м'яч: курйозне відео

Матч із крокету ледь не було зірвано через пухнастого хулігана. Песик породи кокер-спанієль вибіг на поле прямо із повідком і вкрав м'яч.

Ймовірно, грайливий песик не зміг стриматися й вирвав повідок із рук свого власника. Коли одна з учасниць команди зробила подачу м'яча, пес зрадів і негайно його упіймав.

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Щойно м'ячик потрапив у пащу собаки, як той негайно почав утікати. Спортсменки побігли за хвостатим злодієм.

Врешті-решт одна з гравчинь зуміла підізвати спанієля до себе. Песик підбіг та повернув м'яч, і гра продовжилася.

Крокет спортивна гра. У ній учасники б’ють спеціальними молотками по дерев'яній кулі, щоб змусити її якомога швидше пройти крізь спеціальні ворота.

Джерело: спортивна гра. У ній учасники б’ють спеціальними молотками по дерев'яній кулі, щоб змусити її якомога швидше пройти крізь спеціальні ворота.Джерело: Вікіпедія

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Спанієль вкрав м'яч під час гри у крокет: кумедне відео

Врятували кота на стадіоні

Щасливий порятунок котика нещодавно трапився під час матчу із футболу в США.

Футбольний поєдинок відбувався у Маямі на арені Hard Rock Stadium. Це був матч між командою Аппалачського університету та університету Маямі.

Несподівано із верхньої трибуни зірвався кіт. Тварина зачепилася за дроти й висіла буквально на одному пазурі.

Тварина зачепилася за дроти й висіла буквально на одному пазурі. Вболівальники з верхньої трибуни намагалися дістати котика, але не могли. Тоді знизу розгорнули американський прапор, куди й впала тварина.

куди й впала тварина. Інцидент привабив увагу усіх людей на стадіоні. Коли котика врятували, вболівальники почали гучно кричати та вставати зі своїх місць.

Перелякана тварина вирвалася із рук своїх рятівників, але потім її упіймали працівники стадіону. Котика відвезли до ветеринара.

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Як врятували кота на стадіоні: відео