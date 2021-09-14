У Британії пес вибіг на поле для крокету й поцупив м'яч: курйозне відео
Джерело:The Guardian
Матч із крокету ледь не було зірвано через пухнастого хулігана. Песик породи кокер-спанієль вибіг на поле прямо із повідком і вкрав м'яч.
Ймовірно, грайливий песик не зміг стриматися й вирвав повідок із рук свого власника. Коли одна з учасниць команди зробила подачу м'яча, пес зрадів і негайно його упіймав.
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Щойно м'ячик потрапив у пащу собаки, як той негайно почав утікати. Спортсменки побігли за хвостатим злодієм.
Врешті-решт одна з гравчинь зуміла підізвати спанієля до себе. Песик підбіг та повернув м'яч, і гра продовжилася.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Крокетспортивна гра. У ній учасники б’ють спеціальними молотками по дерев'яній кулі, щоб змусити її якомога швидше пройти крізь спеціальні ворота.
Джерело: Вікіпедія
Спанієль вкрав м'яч під час гри у крокет: кумедне відео
Врятували кота на стадіоні
Щасливий порятунок котика нещодавно трапився під час матчу із футболу в США.
- Футбольний поєдинок відбувався у Маямі на арені Hard Rock Stadium. Це був матч між командою Аппалачського університету та університету Маямі.
- Несподівано із верхньої трибуни зірвався кіт. Тварина зачепилася за дроти й висіла буквально на одному пазурі.
- Вболівальники з верхньої трибуни намагалися дістати котика, але не могли. Тоді знизу розгорнули американський прапор, куди й впала тварина.
- Інцидент привабив увагу усіх людей на стадіоні. Коли котика врятували, вболівальники почали гучно кричати та вставати зі своїх місць.
- Перелякана тварина вирвалася із рук своїх рятівників, але потім її упіймали працівники стадіону. Котика відвезли до ветеринара.
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Як врятували кота на стадіоні: відео