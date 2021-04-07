У Бразилії заборонили робити татуювання кішкам та собакам

У Ріо-де-Жанейро заборонили наносити малюнки на шкіру улюбленців. Тим, хто не буде дотримуватися правила, загрожує штраф.

Порушникам закону загрожує штраф у розмірі до 26 тисяч доларів або навіть покарання у вигляді 3 років тюрми.

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Закон прийняли після того, як зоозахисники звернули увагу на чималу кількість фотографій улюбленців з татуюваннями. Господарі публікували фото собак та кішок з малюнками на тілі у соціальних мережах.



Тварини не приймають рішення про татуювання, а змушені терпіти через примху власника / Фото Zen.yandex

Автором проєкту став депутат Карлос Мінк, який дослухався думки активістів. Тату-майстри та ветеринари підтримують законопроєкт.

Процес нанесення татуювання є досить болючим, тому тварини не мають терпіти біль заради примхи власника. Малюнки на шкірі можна наносити лише людям, які свідомо ухвалюють рішення про це.



Краще розмістити на власній шкірі портрет улюбленця / Фото foto-tattoo

Господарям, які хочуть поєднати любов до татуювань та своїх вихованців, радять наносити портрети вихованців собі на шкіру.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.

Закон також хочуть прийняти на рівні держави.