Боявся переступити поріг та не вірив, що має дім: як нові господарі боролися за довіру собаки

Пітбуль, якого звати Бумер, не дуже довіряє людям. Коли його забрали з притулку забрали, собака відмовлявся переступати поріг та боявся. Тому новим господарям довелося поборотися за довіру улюбленця.

Ветеринар виявив у Бумера проблеми із серцем та неправильно зрощений перелом лапи. Також у собаки були старі шрами, адже в нього стріляли. Не дивно, що після цього він боявся людей та довіряти.

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Крім того, нові власники вважають, що пес боїться заходити до будинку, адже колись його за це жорстоко карали.

Як врятували Бумера

Бумер був одним із чотирьох бродячих собак, які жили серед людей, що використовували собак "як мішень". Долю чотирилапого змінила Саманта Циммер, яка вирішила забрати його до свого дому.

Спочатку він відмовлявся йти за жінкою, тому їй довелося заманити його ласощами. У новому будинку Бумер не хотів відходити від клітки й переступати поріг. "Було зрозуміло, що йому забороняли входити в будинок, а він хотів увійти", – прокоментувала Саманта Циммер.

Дивіться відео: як Бумер боявся заходити у будинок

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Цілий місяць Саманта намагалася переконати Бумера, що вона не ворог для нього й він може довіряти. Це допомогло собаці зробити крок через поріг. Зараз він уже не тільки спокійно бігає будинком, а й полюбляє лежати на дивані з новою родиною.



Бумер в будинку​ / Фото інстаграм