В них нема вимикача: названа порода собак, яка не підійде домосіду

Багато людей при виборі домашнього вихованця орієнтуються на його зовнішній вигляд і зовсім забувають про характеристики. Так, при виборі собаки дуже важливо розуміти, які якості притаманні тій чи іншій породі.

Їх треба порівняти із власними характеристиками та способом життя. Яка порода собак не підійде поціновувачам проведення вільного часу лише на дивані та за переглядом фільмів – дізнайтеся далі!

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Названа порода собак, яка не підійде домосіду

Так, є порода собак бордер-коллі. Вони дуже активні та розумні, й таке поняття, як втома чи небажання розваг – це не про них. Вони також відомі як порода "без вимикача". Тож, якщо ви справжній домосід – ця порода може кинути вам виклик.

Бордер-коллі, яких спочатку вивели для допомоги у випасанні овець, мають неабиякий рівень інтелекту та енергії. Ці собаки є ідеальними компаньйонами для людей, які ведуть активний спосіб життя, і завдяки своїй слухняній вдачі чудово піддаються дресуванню.

Бордер-коллі – це порода собак, яка не підійде домосіду / Фото Unsplash

У світі собачих порід бордер-коллі вирізняється своєю гіперактивністю, що вимагає регулярних фізичних навантажень і любові до бігу, стрибків та ігор. Нехтування цією енергійною собакою може призвести до проблем з поведінкою, які можуть розчарувати як вихованця, так і його власника.

Окрім фізичних навантажень, ця порода потребує розумової стимуляції. Для цього рекомендуються інтерактивні ігри, які розвивають навички розв'язання проблем, навчальні заняття та головоломки.