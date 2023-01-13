Державна авіакомпанія Болівії найняла екстрасенса для пошуку зниклого кота

Так, туристка Андреа Ітурре вирушила в поїздку зі своїм котом Тіто, але дорогою, в болівійському місті Таріха, улюбленець загубився. Для пошуку зниклої тварини державна авіакомпанія Болівії BOA найняла медіума або "міжвидового комунікатора".

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Андреа Ітурре розповіла журналістам, що за тиждень після зникнення кота авіакомпанія припинила пошуки, але погодилася покрити її витрати, пов'язані з тим, що вона продовжувала шукати свого улюбленця.

Згодом тваринний екстрасенс, який працює дистанційно з Ла-Пасу, зв'язався з власницею кота через WhatsApp. Він сказав, що "відчуває, що Тіто все ще живий". Але жодних слідів зниклого кота не знайшли.

Екстрасенс сказав, що може поговорити з Тіто, щоб дізнатися, де він є, чи боїться він, сховався він або сталося щось більш серйозне,

– прокоментував віцеміністр у справах споживачів Хорхе Сільва.

Цей інцидент викликав глузування в соціальних мережах. Один із користувачів у твіттері заявив: "Якщо тваринний екстрасенс справді знайде кота Тіто, я з'їм свої твіти на знак геніальності цієї ідеї".

Наразі справа пошуку чотирилапого триває, але користувачі мережі висловлюють сумніви, щодо добрих намірів так званого "екстрасенса".

Крім того, після випадку зі зникненням кота під час транспортування знову відновилася критика щодо діяльності цієї та багатьох інших державних компаній Болівії.