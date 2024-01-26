Бобер збудував собі дім у водостічній трубі та спричинив повінь і блокаду міста: кадри очевидців

Бобер, що збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив блокаду міста. Мовиться про район Кришталевих озер в Лівінгстоні в американському штаті Техас.

Чиновники оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.

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Бобер збудував дім у водостічній трубі, зробивши блокаду міста

Згідно з повідомленням адміністрації округу Полк, бобер побудував греблю, що заблокувала трубу водопропускного колектора.

Це спричинило підтоплення під час сильних дощів. Потік води розмив ґрунт, внаслідок чого дорога обвалилася – проїхати нею на авто чи навіть пройти пішки було просто неможливо.

Бобер спричинив повінь та блокаду міста / Фото Polk County Emergency Management

Щоб виправити цю ситуацію, ремонтна бригада залучила самоскид й привезла цілу вантажівку із землею.

Ми привозимо землю, щоб засипати яму. Нам потрібно дістатися до кінця водопропускної труби та прочистити її. Сподіваємося, що о 2 – 3 годині, можливо, ми його полагодимо, і люди зможуть спокійно їздити,

– сказав один з робітників.

Відновлюванні роботи, за попередніми оцінками, мали тривати до 8 годин, проте станом на 14:40 в середу, 24 січня, дорогу вже було відремонтовано.

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Влада міста закликає мешканців дзвонити за номером 911 у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій в майбутньому.

У США собака з'їв 4 000 доларів

Кожен власник домашніх улюбленців хоча б раз ставав жертвою вчинків своїх тварин. В американському штаті Пенсільванія від власної ж собаки постраждало подружжя Клейтон і Керрі Лоу. Вони зняли з ощадного рахунку 4 000 доларів та поклали готівку на стіл в кухні. Але гроші зникли – їх з'їв пес.

Господарі зазначають, що були "особливо шоковані" вчинком свого улюбленця, оскільки він був добре вихований і ніколи раніше не завдавав їм клопоту. У результаті пара спробувала відновити купюри.

Вони зібрали порвані купюри і склали з них близько 1,5 тисячі доларів. Пара зазначила, що промивала недоноски грошей, які "повернув" пес, по кілька разів, перш ніж принести їх у банк. Так, вдалося повернути близько 3 500 доларів.