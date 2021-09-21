Бобер очолив стадо корів і повів їх за собою: курйозне відео від фермерів

Власники однієї з ферм у канадській провінції Саскачеван побачили, як стадо корів вишукувалися та слухняно пішли за бобром. Як це та чому відбувалося – читайте у матеріалі.

Власниця ферми, яку звати Айві, розповіла, що бобер блукав пасовиськом та не особливо звертав увагу на людей та корів. Здавалося, що він шукав або нове місце для дамби, або матеріал для її будівництва.

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Корови, яких було 150 у стаді, близько підходити до бобра не стали, проте пильно за ним спостерігали й рухалися на безпечній відстані.

Фермери зазначили, що така поведінка тварин зрозуміле. Стадо складається переважно з молодих корів, так званих нетелей. Такі телиці своєю поведінкою нагадують підлітків, адже енергійні та дуже цікаві. Побачивши бобра, корови могли захотіти його краще вивчити, тому й ходили всі разом за ним.

"Я думаю, що вони слідкували за цим, тому що не могли зрозуміти, що це таке", – додала Айві.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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