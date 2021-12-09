Біля "Вернадського" з'явилися перші пінгвінята: фото милого поповнення

Не так давно з'явилася інформація про те, що пінгвіни поблизу станції "Академік Вернадський" знесли перші яйця. А тепер деякі пари вже мають пухнастих малюків.

Одне з пінгвінят побачили поблизу мису Марина, а друге – з іншого боку, на мисі Пінгвін Пойнт. Близько місяця малюки будуть у гніздах: батьки годуватимуть та вигріватимуть їх.

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Скоро пінгвінята підуть в ясла



Цьогоріч перші малюки з'явилися досить рано / Фото Оксани Савенко

Зараз пінгвінятка ще крихітні й вкриті сірим пушком. Через місяць вони почнуть линяти та змінювати пух на звичне чорно-біле пір'я. Тоді батьки віддадуть їх "в ясла", а самі будуть ходити в море за крилем, щоб годувати малечу.

Цікаво, що вони безпомилково знаходять в "яслах" своїх "нащадків" і діляться їжею лише з ними,

– розповідають в Національному антарктичному науковому центрі.



Протягом місця батьки по черзі зігріватимуть малюків / Фото Оксани Савенко

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Коли пінгвінята підростуть й повністю змінять пух на пір'я – почнуть вчитися плавати. До того моменту "малюки" вже будуть такого ж розміру, як дорослі пінгвіни.

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Зараз біля станції мешкає близько 3700 субантарктичних пінгвінів (або пінгвінів дженту). Цьогоріч вони почали гніздувати досить рано – відклали яйця на початку листопада. Зазвичай це відбувається ближче до середини місяця.



Біля станції мешкає близько 3700 пінгвінів / Фото Оксани Савенко

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Текст повідомлення:

На нашому острові народилися перші пінгвінята. Один на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку – на мисі Пінгвін Поінт.

Перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді: там їх будуть гріти, годувати та охороняти батьки. До речі, як і в ситуації з висиджуванням яєць, пара пінгвінів робить це по черзі. Доки хтось один сидить на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в "ясла". У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей. Цікаво, що вони безпомилково знаходять в "яслах" своїх "нащадків" і діляться їжею лише з ними.

Тільки після закінчення линьки пінгвінята (які на той час вже будуть розміром з батьків) вчитимуться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу. Як все це відбуватиметься, ми обов'язково вам покажемо. А поки нагадуємо, що найпоширенішим видом біля станції "Академік Вернадський" є субантарктичний пінгвін або дженту: влітку їх тут може бути до 4 тисяч. Саме про цей вид йдеться у дописі.

Останніми тижнями на нашому острові трималося до 3700 дженту. Через постійні хуртовини їхні гнізда періодично засипає снігом, але вони до цього пристосовані.

Цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тож відповідно й малята з'явилися раніше, ніж зазвичай. Приміром, торік перші пінгвінята вилупилися 19 грудня – якраз до Дня святого Миколая.