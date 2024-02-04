У Дніпрі білочці для чогось знадобився прапор України, тож вона вирішила його поцупити. Водночас очевидці події не можуть сказати, що саме руда хотіла зробити з прапором.

Дивіться також Вчені знайшли єдину на Землі істоту, біологічний годинник якої налаштований не на 24 години

Невідомо, якою була мета білочки

У мережі пишуть, що мета тваринки залишається невідомою. У те, що вона хотіла викрасти прапор мало віриться, однак існує ще одна версія. Можливо, вона хотіла його розкрутити.

Бо навіть білочка розуміє, що Україна – це її Батьківщина,

– мовиться під відео.

Події відбувались на ґанку 135 школи міста Дніпро.

Білочці знадобився прапор України: дивіться відео

Ведмідь Ямпіль знайшов новий дім за кордоном