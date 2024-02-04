У Дніпрі білочці для чогось знадобився прапор України, тож вона вирішила його поцупити. Водночас очевидці події не можуть сказати, що саме руда хотіла зробити з прапором.
Дивіться також Вчені знайшли єдину на Землі істоту, біологічний годинник якої налаштований не на 24 години
Невідомо, якою була мета білочки
У мережі пишуть, що мета тваринки залишається невідомою. У те, що вона хотіла викрасти прапор мало віриться, однак існує ще одна версія. Можливо, вона хотіла його розкрутити.
Бо навіть білочка розуміє, що Україна – це її Батьківщина,
– мовиться під відео.
Події відбувались на ґанку 135 школи міста Дніпро.
Білочці знадобився прапор України: дивіться відео
Ведмідь Ямпіль знайшов новий дім за кордоном
- 12-річний гімалайський ведмідь Ямпіль став одним із тих, кому пощастило вижити під час обстрілів в Донецькій області. Тепер клишоногий знайшов новий дім в зоопарку Five Sisters у Шотландії.
- Співробітники зоопарку стежитимуть за твариною — можливо, у нього проявляться ознаки ПТСР. Ім'я йому дали за назвою села, де його знайшли. Виявили ведмедя в жовтні 2022 року. Основна частина з 200 тварин зоопарку в Донецькій області загинула.
- Спочатку транзитом через Польщу Ямполя привезли в бельгійський притулок для тварин Natuurhulpcentrum, а потім він опинився в притулку для тварин у Бельгії. Тепер у нього вже є постійний дім у Західному Колдері, біля Единбурга.