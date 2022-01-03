Білка "працює" в ювелірному магазині: які обовʼязки чотирилапої

В Туреччині у ювелірному магазині працює особливий працівник. Ним виявилося маленьке білченя, якого назвали Мемокан.

Мехмет Юксель, який є власником ювелірної крамниці, врятував гризуна у березні 2021 року. Білченя залишилося без мами й потребувало піклування.

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Крихітка мав зламану лапку, тому його шанси на самостійне виживання були надзвичайно низькі.

Тоді Мехмет вирішив залишити білченя в себе, поки воно не одужає, й дав йому імʼя Мемокан. Відтоді гризун вдень "працює" у ювелірному магазині. А також стежить, щоб ніхто з чужих не підходив до каси. Вже ввечері разом з Мехметом він їде додому.

Дивіться відео: як білка "працює" у ювелірному магазині

Чоловік запевнив, як тільки Мемокан остаточно одужає, повернеться до своєї справжньої домівки – у природне середовище.

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