Милі альбіноси: білий пес та білий кролик стали кращими друзями – відео

Спершу власники тварин сумнівалися у тому, що улюбленці зможуть знайти спільну мову. Але собака та кролик подружилися дуже швидко і тепер проводять увесь час разом.

Пес на прізвисько Роман з'явився у господарів першим. Виховувати його було непросто: активний собака руйнував усе на своєму шляху та псував речі.

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Пес та кролик / Скриншот

Але Роман подружився із сином родини й завжди розважав його своїми витівками. Згодом родина вирішила взяти кролика.



Кролика врятували від людей, які розводили тварин / Скриншот

Малюка забрали у заводчика, який більше не хотів розводити породу. Врятованого кролика назвали Sugar (Цукор – переклад з англійської 24 канал).

Цукор – самка-альбінос. Вона має абсолютно білу шерсть та червоні оченята.



Тварини швидко стали друзями / Скриншот

Господарі не знали, як тварини будуть ладнати між собою. Але сталося диво: великий пес та маленький кролик дуже швидко стали друзями.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Тепер Роман і Цукор увесь час разом. Вони сплять, притулившись одне до одного, граються і щоранку проводять час на терасі разом із хазяйкою.



Улюбленці щоранку відпочивають на терасі / Скриншот

У цій парі кролик є "лідером": він підштовхує собаку до ігор, стрибає через пса і всіляко розважає його.

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Подивіться, як пес та кролик ладнають між собою