Бігав та підстрибував: кумедне відео з собакою, який радіє снігу

У соціальних мережах активно поширюється відео, де пес прогулюється між сніговими кучугурами. Таким популярним воно стало через радісну поведінку чотирилапого.

Собака вразив користувачів соціальних мереж своєю кумедною ходою між сніговими заметами.

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Здавалося, що він неймовірно щасливий через казкову зиму навколо – багато снігу та яскраве сонце. Саме таку ідеальну прогулянку чекав, тому зараз насолоджується чудовим днем.

Дивіться відео: як пес радів снігу

Які коментарі залишали люди у соціальних мережах:

"Який кумедний! Не можу перестати на нього дивитись".

"Я одна подумки підстрибую разом із песиком?".

"Неможливо дивитися на нього, не посміхаючись".

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