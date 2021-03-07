Безпритульних поменшає: UAnimals безкоштовно стерилізуватиме тварин

Джерело:фейсбук UAnimals
Початок весни часто дарує не тільки приємні емоції. У цей час в містах збільшується кількість бездомних тварин. Собаки й коти на вулиці починають розмножуватися, а недобросовісні власники ще й подекуди позбуваються потомства від домашніх тварин.
Для того, щоб вуличні тварини перестали безконтрольно розмножуватися, єдиним виходом є стерилізація. Це найбільш людяний спосіб поступово позбуватися популяції бездомних тварин на вулицях міст.
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Одна пара собак за три роки може збільшити чисельність тварин на вулиці до 500, а пара котів – до 370, – повідомляють в організації UAnimals.
Стерилізація допомагає зменшити кількість безпритульних тварин / Фото Vet-call24
Саме тому відомий український рух за права тварин UAnimals запускає проєкт безкоштовної стерилізації безпритульних тварин.
Ми закликаємо людей бути відповідальними й не викидати тварин на вулицю, ми просимо не купувати, а брати собак і котів з притулків та вулиць, – розповідають представники UAnimals.
Проєкт буде діяти у Миколаєві, Черкасах, Чернігові, Полтаві й Харкові. Він триватиме протягом березня 2021 року.
Звертаємо увагу на те, що мова йде про стерилізацію саме безпритульних, а не домашніх тварин, – наголошують в UAnimals.
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Проєкт реалізовують завдяки благодійному фонду "Клуб Добродіїв" та Українській біржі благодійності.