Працівники Берлінського зоопарку помітили надзвичайно дивну поведінку однієї зі своїх підопічних – азійської слонихи на прізвисько Панг Фа. Згодом вони зафіксували, що слониха розвинула унікальну техніку чищення бананів, яка настільки ефективна, що тварина робить це швидше за людину.

Очищення бананів Панг Фа робить таким унікальним поєднання відразу кількох факторів: по-перше, майстерність, по-друге, швидкість з якою вона розкриває банан, по-третє, індивідуальність і, по-четверте, наслідування людині, принаймні,

— кажуть дослідники.

Вчені також виявили, що Панг Фа чистить лише певні банани, тоді як інші поглинає цілими. Зокрема, повністю коричневі банани вона не очищає, а ось жовті із коричневими плямами – навпаки. На відео експерименту саме видно, як слониха цілими ковтає зелені та жовті банани, а повністю коричневі – ні.

Дослідники зазначають, що ця поведінка слонихи стала ще одним доказом того, що слони, схоже, мають дивовижні когнітивні здібності.

Як Панг Фа чистить банани

Слониха майстерно бере хоботом банан, розламує його, буквально витрушуючи м'якуш зі шкірки та поїдаючи її.

На чищення та поїдання банана Панг Фа витрачає усього близько 22 секунд, тоді як люди – близько 90 секунд. Та навіть саме чищення слонисі давалося швидше, ніж людям.

Слониха чистить банани швидше за людей: дивіться відео