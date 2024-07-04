Порхай як метелик: 2000-кілограмові бегемоти не вміють плавати, але літають – кумедні відео

Вчені відкрили дивовижні дані про фізичні можливості бегемота. Попри свою величезну вагу, що становить близько 2 000 кілограмів, ці грізні тварини виявилися поганими плавцями. Однак дослідження підкреслює, що бегемоти володіють рівнем атлетизму, який значно перевищує попередні припущення.

Всупереч тому, що бегемоти проводять багато часу у воді, насправді вони не плавають. Замість цього вони ходять і стрибають по річищу. Ця нездатність до плавання пов'язана з їхнім щільним тілом, яке занадто важке, щоб плавати. Тому бегемоти відштовхуються від дна водойми, щоб виринути на поверхню.

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2000-кілограмові бегемоти не вміють плавати, але літають

Вчені виявили, що бегемоти можуть компенсувати відсутність навичок плавання несподіваною здатністю підійматися в повітря. Дослідження показало, що коли бегемоти біжать риссю, є момент, коли всі 4 кінцівки одночасно відриваються від землі.

Результати нового аналізу дослідників показують, що гіпопотами здатні відривати всі чотири кінцівки від землі одночасно приблизно в 15% випадків під час руху по плоскій місцевості. Дослідники вважають, що їхнє відкриття стане першим у світі та змінить наш погляд на атлетизм гіпопотамів.

Бегемоти бігають так, що можуть "злітати": дивіться відео

Результати свідчать про те, що під час пересування на максимальній швидкості всі 4 лапи гіпопотамів відриваються від землі на час до 0,3 секунди. Цей час польоту, звісно, зовсім не великий, проте його достатньо, щоб заявити, що бегемоти справді здатні літати.

У нещодавньому дослідженні вчені використовували камери для документування рухів бегемотів. Хоча методика здається простою і може бути відтворена іншими, команда зіткнулася зі значними труднощами. Бегемоти надають перевагу водному середовищу, вони не піддаються дресируванню в неволі, а їхня небезпечність створює значні перешкоди для дослідження.

Бегемоти погано плавають: дивіться відео

За цікавим поворотом біологічної класифікації бегемотів відносять до парнокопитних ссавців. Однак, всупереч цьому, вони не мають копит. Натомість у них розвинулися чіткі, міцні та м'ясисті ноги з перетинчастими пальцями, які забезпечують чудову опору на суші та полегшують пересування у воді.