Коли зрозуміла, що тепер не головна: батьки показали реакцію кішки на малюка – курйозне відео

Подружжя Кеон Парса та Шелбі Кемп народили первістка, що відвернуло увагу від їхньої улюбленої кішки Труді, яку вони взяли з притулку 4 роки тому. Пухнаста, яка звикла бути центром їхнього світу, тепер стикається з новою динамікою в родині.

На відео, що стало вірусним у TikTok, можна побачити, що кішка не дуже зраділа поповненню. Парса та Кемп сподіваються, що в майбутньому кішка з їхнім сином подружаться, але визнають, що це займе певний час.

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Кішка була незадоволена поповненням

На кадрах видно, як Парса і Кемп заходять у вхідні двері зі своїм сином Румі, а Труді дивиться на них зі страхом в очах. Вона швидко тікає з місця події, кинувши на своєму шляху зім'ятий килимок.

У відеомонтажі автори зобразили події, що розгорталися протягом наступних днів. Показано, як кіт з обережністю і недовірою дивиться на хлопчика у візочку, спостерігаючи за ним здалеку.

Як кішка відреагувала: дивіться відео

Парса і Кемп висловлюють сподівання, що їхній кіт і син з часом подружилися, визнаючи, що це буде поступовий процес.

Користувачам TikTok дуже сподобалося відео, опубліковане подружжям. За короткий термін воно зібрало понад 840 000 вподобань.

Власникам варто підготувати котів до появи малюка

До слова, Американське товариство захисту тварин зробило попередження щодо впливу появи нової дитини на котів. За даними організації, коти погано переносять зміни, і поява дитини може мати на них негативний вплив.

Власникам домашніх тварин рекомендується підготувати своїх котячих супутників до поповнення в родині під час вагітності. Варто включати касети із записами дитячих голосів або натирати руки дитячим лосьйоном перед тим, як спілкуватися з домашніми улюбленцями.