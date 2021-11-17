Балакучі котики: як муркотуни спілкуються зі своїми власниками

Коти вміють не тільки спати та їсти – ці тварини відчувають, коли їхнім власникам потрібна підтримка. Дивіться відео, як комунікабельні коти розмовляють зі своїми господарями, як справжні люди.

Спілкуючись з іншими котами, пухнастики не вдаються до нявчання, а використовують мову рухів, дотиків та запахів.

Це важливо З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Для людей, які не можуть осягнути котячого спілкування, муркотуни придумали нявчати – "говорити" з господарями так само, як і вони зі своїми домашніми улюбленцями.

Чому коти можуть нявкати Найчастіше кішки подають голос, коли вітають власника чи хочуть привернути увагу. Та є й інші причини, чому пухнастики нявкають – це прохання про допомогу, бажання поїсти, стрес, злість чи сигнал про проблеми зі здоров’ям. Нявкання котів з часом може ставати схожим на манеру розмови господаря, щоб між твариною та людиною встановився зв’язок.

Коти нявкають, щоб привернути увагу господарів / Фото Unsplash

Котики – ліки від самотності

Балакуча бенгальська кішка на ім’я Зої навчилася розмовляти зі своєю власницею Емілі та радо відповідає на будь-яке її запитання.

Кішка спілкується зі своєю людиною: дивіться відео

Зої з’явилася в будинку дівчини під час карантину, коли Емілі почувалася дуже самотньо. Кішка забезпечила бажану компанію для Емілі та навчилась реагувати на її розмови. Відтак дівчина веде діалоги із Зої, а підписники їхнього інстаграму зітхають від розчулення.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Окрім Зої в Емілі з’явився котик на ім’я Зік, який також радо балакає з господинею.

Зік і Зої, балакучі котики / Фото з інстаграму Емілі

Кіт став зіркою тіктоку завдяки своїй балакучості

Рудий котик на ім’я Кутер підкорив тікток разом зі своїм власником Мейсоном Глазко – чудовий муркотун веде діалоги з чоловіком, ніби розуміючи все, що він говорить.

Кіт Кутер разом із власником / Фото з інстаграму Мейсона Гласко

Гласко розпитує кота, який полюбляє лежати в нього на грудях, як він хоче провести вихідні чи що хоче на вечерю – а Кутер відповідає, розчулюючи понад 6 мільйонів фоловерів у тіктоці.

Читайте також Кішка приносить власниці усе, що погано лежить: як жінка веселить тікток своїми відео

Промови рудого Кутера чоловік розшифровує – так глядачі бачать "переклад" з котячої мови.

Балакучий кіт Кутер спілкується зі своїм власником: дивіться відео

Гласко живе сам та розповідає про Кутера, як про найкращого друга. Окрім кота чоловік має песика на ім’я Чіко. Хоч Чіко не такий балакучий, як Кутер, та чотирилапий щодня тішить господаря своїми витівками.