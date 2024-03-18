Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки – кумедні фото

У Буджацькому степу на Одещині після зимової сплячки прокинулись бабаки. Вони здорові та активні, що свідчить про вдалу зимівлю.

Хороші новини з Буджацького степу повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Бабаки у Буджацькому степу прокинулися

Під час обстеження бабачої колонії фахівці з відновлення екосистем сфотографували гризунів, які вже прокинулись та почали вартувати біля своїх нір.

Одночасно можна було спостерігати щонайменше 10 тварин, бабаки виглядають здоровими та активними, що свідчить про те, що вони добре перезимували в степу,

— йдеться у повідомленні.

Бабаки у Буджацькому степу на Одещині / Фото Rewilding Ukraine

За словами фахівців, окрім основної колонії на огородженій степовій території, яку тварини розбудували після випуску, вони побачили іншу систему нір за межами вольєра. Це свідчить про те, що бабаки розселяються диким степом.

Вириті гризунами нори у Буджацькому степу на Одещині / Фото Rewilding Ukraine

У громадській організації зазначили, що цьогоріч, за можливості, вони проведуть наступний випуск бабаків у Буджацький степ.

Бабак у Буджацькому степу на Одещині / Фото Rewilding Ukraine

Дівчина прихистила 72 хом'яків-переселенців

Юлія Коблик із Кропивницького прихистила у себе вдома понад 50 хом'яків. Тваринок через війну залишили господарі з Херсонської області.

Нині вона має 72 хом'яки. Врятованих тваринок від війни поселила у двох кімнатах. Усім не вистачало окремих кліток, тому живуть по двоє – троє.