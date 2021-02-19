Місце, де рятують осиротілих кенгуру: щемливі фото, відео

Надзвичайне місце заповідник кенгуру розташоване на 188 акрах в Австралії. Тут рятують осиротілих малят та реабілітують дорослих тварин.

Врятованих кенгуру згодом повертають назад у дику природу. А тих, кого неможливо випустити, залишають жити в заповіднику, де про них добре піклуються.

Цікаво Я відчуваю вдячність тварин, – ветеринар поділився секретами своєї роботи

Доглядачі дикої природи намагаються якомога більше дати любові своїм підопічним.

Чудовий Джордж

Сирота Джордж потрапив у заповідник 2 роки тому. У нього була пошкоджена шкіра і він почувався погано. Завдяки дивовижним ветеринарам за рік Джордж повністю одужав і тепер немає навіть ознак колишньої хвороби.

Джордж цілком здоровий і дуже милий!,

– підписали допис в інстаграмі.

Час поїсти

Немовлята Емі, Евелін, Роллі, Тіммі, Базі, Лілі, Джо та Цукор дуже хочуть молочка.

Після смачного обіду можна трошки перепочити.

Яке ж воно миле і крихітне!

Час на волю

Ось так здорових кенгуру випускають на волю. Щасти вам, малюки!

Навчають доглядати за дикою природою

У заповідник часто приходять відвідувачі. Під час екскурсій доглядачі кенгуру заохочують людей до порятунку та догляду за тваринами.