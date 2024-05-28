Здоровенні ноги, які розгинаються: в Австралії виявили новий вид "павуків-убивць"

Австралійські дослідники у парку в Вітсанді виявили новий вид павуків. Їх назвали павуками-пеліканами.

Ці істоти мають "списоподібні" ноги, які використовують, щоб захоплювати та вбивати інших павуків заради своєї здобичі. Що відомо про нововідкритих істот та як вони виглядають – далі у матеріалі.

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В Австралії виявили новий вид "павуків-убивць"

Під час низки візитів до Національного парку Конвей у Вітсандеї протягом минулого року дослідники вивчали місцеву дику природу, зосередившись на павуках-пеліканах. Їхні зусилля привели до відкриття восьми раніше не ідентифікованих павуків, що зрештою виявило присутність нового виду в цій місцевості.

Згідно з дослідженням, ці істоти є "химерною групою" хижаків, які мешкають в Австралії. Павук-пелікан із внутрішніх районів Вітсандей, також відомий як Austrarchaea andersoni, має червонувато-коричневий колір і незвичайну форму тіла.



Австралійські дослідники виявили новий вид павуків / Фото G. Anderson and M. Rix

Коли довгі ноги павука втягнуті, він виглядає компактним, але коли витягує їх, то одразу видно дивну статуру тварини. Павуки мають довжину приблизно 0,25 сантиметра і дві пари "рудиментарних" роги та кілька "горбоподібних" горбів на їхніх черевцях. Поки що їх можна знайти лише в листі на землі тропічного лісу.

Згідно з дослідженням, павуки-пелікани, яких іноді називають "павуками-вбивцями", харчуються іншими істотами, захоплюючи та маніпулюючи ними своїми "довгими, схожими на списи" ногами.



Павук-пелікан Austrarchaea andersoni / Фото G. Anderson and M. Rix

Вчені ідентифікували новий вид за фізичними особливостями павуків, включаючи форму тіла порівняно з іншими павуками-пеліканами. На фотографіях дослідження показано, як павуки сидять на гілці. Істоти здатні втягувати та розгинати ноги.

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