В Австралії помітили безвухого дракона
Учені побоювалися, що ці ящірки могли вимерти в дикій природі. Вид віднесли до таких, що критично зникає.
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Однак, за останніми урядовими даними, представників Tympanocryptis pinguicolla, відомих також як вікторіанські лугові безвухі дракони, знову помітили у штаті Вікторія на сході Австралії.
У ящірки немає зовнішнього вушного отвору та функціональної барабанної перетинки, а її розміри від голови до хвоста становлять приблизно 15 сантиметрів.
Востаннє рептилію бачили 50 років тому: дивіться відео
Вчені боялися, що рептилії могли вимерти
Востаннє безвухого дракона бачили в районі міста Джилонг у 1969 році. Колись рептилії зустрічалися на місцевих луках на захід від Мельбурна. Та з роками їхня чисельність зменшилася через деградацію та фрагментацію середовища існування, безвідповідальний випас худоби та через нетипових для них хижаків, як-от, здичавілих котів.
Останніми роками екологи докладали "значних, але безрезультатних зусиль", щоб знайти цей вид. Зокрема, зоопарки Вікторії активно шукали дракона з 2017 року.
Безвухий дракон / Фото Melbourne Zoo
Заради збереження виду уряд штату та федеральний уряд відмовилися розкривати нове місце популяції цих рептилій.
До слова, держава інвестувала 188 000 австралійських доларів (125 524 доларів США) у навчання собак для винюхування нових місць популяцій ящірок.