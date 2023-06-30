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Однак, за останніми урядовими даними, представників Tympanocryptis pinguicolla, відомих також як вікторіанські лугові безвухі дракони, знову помітили у штаті Вікторія на сході Австралії.

У ящірки немає зовнішнього вушного отвору та функціональної барабанної перетинки, а її розміри від голови до хвоста становлять приблизно 15 сантиметрів.

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Востаннє безвухого дракона бачили в районі міста Джилонг у 1969 році. Колись рептилії зустрічалися на місцевих луках на захід від Мельбурна. Та з роками їхня чисельність зменшилася через деградацію та фрагментацію середовища існування, безвідповідальний випас худоби та через нетипових для них хижаків, як-от, здичавілих котів.

Останніми роками екологи докладали "значних, але безрезультатних зусиль", щоб знайти цей вид. Зокрема, зоопарки Вікторії активно шукали дракона з 2017 року.

Безвухий дракон / Фото Melbourne Zoo​

Заради збереження виду уряд штату та федеральний уряд відмовилися розкривати нове місце популяції цих рептилій.

До слова, держава інвестувала 188 000 австралійських доларів (125 524 доларів США) у навчання собак для винюхування нових місць популяцій ящірок.